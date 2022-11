‘Bijna één op twee alleenstaande moeders houdt deze winter huis niet warm’

De vakbondskoepel lanceert haar noodkreet ter gelegenheid van equal pay day vandaag. Die geeft aan dat de loonkloof tussen man en vrouw nog steeds zo groot is (13 procent), dat vrouwen eigenlijk de rest van het jaar voor nop werken. ,,Hun werk wordt ondergewaardeerd. Meer dan mannen waren zij eerst al de klos in coronatijd, en nu in de energiecrisis krijgen zij opnieuw de hardste klappen”, aldus Etuc-topvrouw Esther Lynch. ,,Veel van hen hadden al moeite de eindjes aan elkaar te knopen, de energiecrisis drijft hen helemaal in armoede. We hebben het over bijna de helft van de alleenstaande moeders die zichzelf en hun kinderen deze winter geen warm huis kunnen veroorloven.”

Betalingsachterstanden

De situatie verschilt, afgaande op betalingsachterstanden, wel sterk van land tot land. Nederland zit bij het kleine groepje landen waar die tot nu toe relatief beperkt zijn: 9 procent. Enkel in Duitsland, Zweden en Denemarken is dat nog minder, in Italië en Griekenland is dat al 25 en 50 procent. Steunmaatregelen van de overheid zijn ook niet overal gelijk. In Nederland is er, net als in Frankrijk en Duitsland, waardering voor de regeringsaanpak, maar in alle drie deze landen vinden de bonden ook dat steunmaatregelen gerichter (op lagere inkomens) en minder ad hoc zouden moeten zijn. Ook Etuc pleit daarvoor, én voor het snel dichten van de loonkloof. Lynch: ,,Geen warme woorden, maar een warm huis door loonsverhoging.”