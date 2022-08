Bijna elk huis heeft een zwembad in Frankrijk: ‘Kroon op hun levensstijl’

De Fransen doen niets liever dan een frisse duik nemen in hun eigen zwembad. Frankrijk telt 3,2 miljoen privézwembaden: dat is gemiddeld 1 zwembad per 21 bewoners. Vorig jaar zijn er 244.000 zwembaden aangelegd bij Franse huizen. Dat zijn er meer dan 600 per dag. ,,Dat is historisch veel: we hebben nog nooit zoveel in een jaar gebouwd", zegt directeur Joëlle Pulinx Challet van de branchevereniging FPP.