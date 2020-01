‘Bijvangst’ van Solliance leidt tot machinefabriek voor superbatterij in Eindhoven

Zo'n superbatterij wordt gezien als dé goudmijn van de hightech. In Eindhoven claimt Leyden Jar alvast een goudader te hebben aangeboord. Het Leidse bedrijf is erin geslaagd batterijen 25 procent, in die wereld een enorme stap, beter te maken. „En we zijn nog maar op de helft. Met deze technologie kunnen we in dezelfde batterijen uitkomen op 50 procent meer energie opslaan”, zegt topman Christian Rood van Leyden Jar.