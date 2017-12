Binnenkort van Schiphol naar New York voor minder dan 200 euro

Voor een enkeltje New York denkt Norwegian aan een ticketprijs van minimaal 199 dollar (omgerekend zo'n 168 euro). Reizigers stappen voor die prijs op Schiphol op het vliegtuig naar JFK Airport nabij New York. Het is voor het eerst dat de luchtvaartonderneming vanuit Schiphol naar de Verenigde Staten zal vliegen. Daarmee gaat het onder meer de concurrentie op trans-Atlantische vluchten aan met Air France-KLM. Bij KLM ligt de prijs voor een retourtje momenteel rond de 700 euro. Bij Norwegian zijn reizigers wel meer geld kwijt aan opties als meer bagage en maaltijden.



Het gebeurt steeds vaker dat prijsvechters inzetten op vluchten over langere afstanden. Naast routes vanaf Schiphol zal Norwegian ook vanuit Madrid en Milaan extra routes naar de VS gaan aanbieden. Met die routes erbij kan straks vanuit zestien Europese luchthavens non-stop op de VS worden gevlogen.