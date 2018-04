Bitcoin bereikt vandaag een nieuwe mijlpaal

Vandaag is de 17 miljoenste bitcoin gemined. Een mijlpaal voor de eerste én veruit de grootste virtuele cryptomunt die er bestaat. Die mijlpaal heeft alles te maken met de schaarste: er zullen namelijk 'maar' maximaal 21 miljoen bitcoins in omloop worden gebracht.

Het delven is een belangrijk onderdeel in bitcoinland. Hoe dit werkt? Op één of meerdere computers wordt 'mining hardware' aan het werk gezet om een ingewikkelde rekensom op te lossen. De persoon of groep die het antwoord op de puzzel vindt, ontvangt 12,5 bitcoin. Om de ongeveer vier jaar halveert deze beloning.

Satoshi Nakamoto, de anonieme bedenker van Bitcoin, minede in januari 2009 het allereerste blok. Als beloning daarvoor kreeg hij toen de allereerste 50 bitcoins die ooit in omloop kwamen. De laatste ‘block halvering’ dateert van juni 2016 toen de beloning van 25 naar 12,5 bitcoins daalde. In 2020 zal er een nieuwe halvering naar 6,25 bitcoins volgen.

Voordat de bitcoinmijn helemaal is opgedroogd, zijn we wel even verder: de verwachting is dat het dan 2140 is.

Eigenschappen

,,In tegenstelling tot euro’s en dollars, die bijna onbeperkt bijgedrukt kunnen worden, is er een limiet op het maximale aantal bitcoins dat ooit in omloop zal komen. De schaarste die hiermee wordt gecreëerd is één van de belangrijkste eigenschappen van bitcoin'', zegt Mike Hutting, directeur van cryptocurrency broker BTC Direct.

Wat de schaarste met de waardeontwikkeling van de munt zal doen, is lastig te voorspellen. Sommige mensen verwachten dat de prijs vroeg of laat zal stijgen. Andere denken juist dat de cryptomunt z'n langste tijd heeft gehad. De meeste mensen die er iets over zeggen, hebben een belang bij een stijging dan wel daling.

Afgelopen december en januari steeg de vraag naar bitcoins enorm. Deze vraag zorgde ervoor dat 1 bitcoin een recordwaarde van 20.000 dollar bereikte. Niet veel later volgde weer een flinke koersval.