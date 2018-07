Bitcoin passeert grens van 8000 dollar

Ook andere cryptomunten als ethereum, bitcoin cash en litecoin zitten volgens Coinmarketcap in de lift. In december vorig jaar werd een bitcoin, na een zeer stevige opmars, voor bijna 20.000 dollar per stuk verhandeld. Op die piek volgde een stevige daling, versterkt door hacks bij verschillende handelsplatformen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vaker gewaarschuwd voor de risico's van een markt 'die nog in de kinderschoenen staat'. Het overgrote deel van de Nederlandse investeerders (80 procent) is zich daar volgens een eerder onderzoek bewust van. Van de Nederlandse cryptobeleggers (zo'n 600.000 in totaal) zit 6 procent er voor meer dan 1000 euro per persoon in.