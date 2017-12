Bitcoin stabiliseert na moeilijke kerst

Kingfish levert straks half miljoen kilo verse vis per jaar, dankzij Gemertse installaties

23 december KATS - Aan de voet van de Zeelandbrug, nabij het dorpje Kats op het Zeeuwse platteland valt de enorme hal van Kingfish op. Daar wordt gebouwd aan een megagrote viskwekerij. Eric van Houtum, directeur van R&R Systems in Gemert, loopt tussen de grote ronde visbakken alsof hij er thuis is. "Dat ben ik eigenlijk ook, want ik ben al drie jaar bij het project betrokken. Eigenaar Kees Kloet belde me met de vraag of ik slimme energiesystemen wilde ontwerpen en bouwen voor zijn plan. Ik ken hem al twintig jaar, toen heb ik dat al gedaan voor een tarbot viskwekerij. Dus ja, dat wilde ik wel."