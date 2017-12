Bitcoin tikt de 20.000 dollar aan

De cryptomunt, die eind november pas de grens van de 10.000 dollar passeerde, gaat de laatste tijd flink omhoog en omlaag. Na het bereiken van de 18.000 dollar begin december, kwam er een koersval tot 13.000 dollar. Zondagmiddag werd de 20.000 dollar even kort aangetikt. Momenteel zweeft de koers rond de 19.000 dollar. De gestaag stijgende prijs heeft tot veel belangstelling voor de munt geleid, onder meer van speculanten. Steeds meer experts waarschuwen echter dat bitcoin een bubbel is, die op een zeker moment barst. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwde dit weekeinde nog om niet blind te beleggen in bitcoins. ,,De toren wordt steeds hoger. Niemand kan voorspellen wanneer hij instort'', aldus Lars van de Ven, specialist fintech en innovatie bij de AFM. ,,Mensen zijn bang de boot te missen. Ze stappen blind in, zonder na te denken over de risico’s en of ze eventuele verliezen wel kunnen dragen. Experts worden niet langer vertrouwd, sociale media wel. Rationeel uitpluizen wat de bitcoin is, doen mensen nauwelijks. Het verstand is uitgeschakeld. Ik zou willen zeggen: steek je dertiende maand niet in bitcoins.''

Futures

In de Verenigde Staten is het al een week mogelijk om in bitcoin-futures te handelen. Dat zijn termijncontracten, waarbij de koper met de verkoper een waarde van de bitcoin afspreekt op een toekomstige datum. Op die datum wordt gekeken wat de bitcoin waard is. Is die waarde hoger dan de afgesproken waarde dan heeft de koper winst. Is de koers lager, dan moet hij het verschil bijbetalen. Omdat de koers van bitcoin zo veel schommelt, is het afsluiten van een bitcoin-future bijzonder risicovol.



Vanaf vandaag is dat ook mogelijk in Nederland, al doet de grootste Nederlands onlinebroker BinckBank daar nog niet aan mee omdat die de futures te riskant vindt voor de kleine belegger. ,,Wij delen de opinie van de AFM dat beleggers die in bitcoin willen investeren zich goed bewust moeten zijn van grote risico's en zich goed in product, de risico's en kosten moeten verdiepen voordat ze erin beleggen'', verklaart een woordvoerder van BinckBank.