Bitcoingekte spreidt zich als olievlek uit over Zuidoost-Brabant

EINDHOVEN - Er gaat geen moment voorbij of ze kijken hoe de koers van hun digitale munten het doen. Nu ook Jelle (17) uit Deurne en Bart (17) uit Helmond in de ban zijn van de cryptovaluta, is de digitale munt definitief doorgebroken buiten het rijk der nerds.

Jelle Vriens (17) uit Deurne verwijdert keer op keer de apps waarop hij de koersen van zijn digitale munten kan zien, maar binnen een kwartier staan ze toch weer op zijn telefoon. "Ik ben er dag en nacht mee bezig. Als ik om drie uur 's nachts wakker word, kan ik mezelf niet bedwingen", zegt Vriens. De 17-jarige Deurnenaar raakte enkele maanden geleden volledig in de ban van de digitale munten zoals Bitcoin en Ethereum. Hij haalde zelfs zijn oma over om 1000 euro te investeren in de cryptovaluta.

Vriens is zeker niet de enige in de regio die is gevallen voor de digitale munteenheid. Na een oproep op ed.nl aan Bitcoinfreaks kwamen tientallen reacties binnen van lezers uit alle windstreken. Bijna allemaal hopen ze binnen afzienbare tijd crypto-miljonair te zijn. De dagelijkse belasting op hun tijd blijft niet beperkt tot ieder kwartier de statistieken bijhouden. Ook het volgen van online colleges op YouTube en het lezen van alle gespecialiseerde media zorgen voor een tijdrovende bezigheid en wakkeren de koorts almaar aan.

Volledig scherm Jelle Vriens (17) uit Deurne wist zelfs zijn oma te overtuigen om 1000 te investeren in bitcoin. © -

Waarde

Reden voor de goudkoorts aan de Dommel is dat de waarde de afgelopen maanden een aantal imponerende vluchten nam. De bekendste digitale munt, Bitcoin, was onlangs nog zo'n 20.000 dollar waard. Inmiddels is de waarde gedaald tot zo'n 11.000 dollar.

Uit reacties blijkt dat er onder de Bitcoin-evangelisten meerdere variaties te vinden zijn. Een hoop, vaak jonge, investeerders horen van de wonderwinsten en springen zonder al te veel voorkennis in het risicovolle wereldje van de digitale munteenheid. Dat gaat vaak gepaard met verliezen en beginnersfouten. Zo ook bij Jelle Vriens. "Toen ik erachter kwam hoe je met de munten kon handelen, heb ik alles in Bitcoin gestoken. Dat had ik beter niet kunnen doen omdat de munten die ik eerst had ineens door het dak gingen. Ik ben toen 40.000 euro misgelopen."

De 17-jarige Bart van Gennip uit Helmond begon met tien euro maar heeft inmiddels honderden euro's in verschillende munten zitten. Helaas voor hem is de waarde flink gedaald en is er momenteel sprake van verlies. "Er zijn momenten dat ik denk: was het er maar nooit geweest. Dan had ik toch wat meer rust gehad", aldus de Helmonder.

Adviseur

Toch is de goudkoorts zo verslavend dat je bij de kleinste winsten al verandert in een Bitcoin-evangelist. Resultaat: De bitcoingekte spreidt zich als een olievlek over de regio. Uit bijna alle reacties komt naar voren dat ze anderen willen helpen met het investeren in Bitcoins. Sommigen hebben zelfs al een onderneming opgezet als Bitcoinadviseur.

Vincent Klep (25) uit Eindhoven is na een thuisstudie cryptovaluta hét aanspreekpunt geworden voor mensen in zijn omgeving. "Het is eigenlijk een hele simpele markt van vraag en aanbod. Alleen fluctueert het heel erg sterk. Emotie speelt een erg belangrijke rol in de wereld van de digitale munten." De Eindhovenaar is gestopt met zijn studie en richt zich volledig op de digitale munt. Hij hoopt, net als veel anderen, uiteindelijk geld te verdienen aan handelen in en advies geven over de digitale munten.

Of de investering van Jelle Vriens en zijn oma een goudmijn is of een gok, is ook voor hen gissen. Wel vinden alle zelfbenoemde experts dat je met voldoende kennis veel risico's kunt uitsluiten. "Het is niet meer weg te denken uit mijn leven. Het lijkt soms verdacht veel op gokken. Ik hoop dat ik over een jaar kan zeggen dat het de beste investering uit mijn leven was."

Volledig scherm Vincent Klep (25) uit Eindhoven volgt een thuisstudie cryptocurrencies en een voorprogramma van de masteropleiding Digital Currency van de University of Nicosia. © -

Wat is cryptovaluta?

Cryptovaluta zoals Bitcoin is een soort digitale munteenheid, die gebruikt wordt als alternatief geldsysteem. Het is tegelijk een methode voor het uitwisselen van digitale munteenheden. De cryptomunten worden als versleutelde series programmeercode verstuurd over internet. Ze bestaan dus alleen digitaal en niet fysiek als munt of biljet. Bitcoin was de eerste digitale munteenheid maar inmiddels zijn er vele honderden zoals Ethereum en Ripple. Wie zeven jaar geleden honderd euro in bitcoin had geïnvesteerd was nu miljonair geweest.

Wat is blockchain?