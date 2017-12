Bitcrash, of waarom je 'm nu zou moeten verkopen

bitcoinSandra Phlippen is chef economie. Elke week behandelt ze een onderwerp dat haar opvalt in de economie.

Heeft u bitcoins, of bent u zo'n sukkel die erbij stond en ernaar keek terwijl de buren in een jaar tijd flink rijk zijn geworden? De bitcoingoudkoorts raast over de wereld dezer dagen. Politici, centrale bankiers en de AFM haasten zich om ons te waarschuwen: ,,Het is een bubbel! En hij kan elk moment knappen. Er zit geen echte waarde onder. Het is slechts een cijfercode met een link op je computerscherm. Zodra we met z'n allen stoppen met deze manie, is het ding weer nul waard'', zeggen de deskundigen.

Onzin argumenten

Dat kan wel zijn, denk ik dan, maar een euro is ook maar gestold vertrouwen. Als de bakker er geen vertrouwen in heeft dat mijn briefje van vijf euro hem straks een paar liter benzine oplevert, dan krijg ik echt geen brood voor dat geld.

Wat ik ook niet overtuigend vind, is het drama dat geschetst wordt voor mensen die veel geld kwijtraken als de bubbel barst. Ja, er is een gezin zo gek om alles te verkopen en op een camping te leven om bitcoins te kunnen kopen. Sommige mensen zijn gewoon niet te helpen. Storten ze zich niet in het ene risico, dan wel in het andere.

Alarmerend

Alarmerend is dit: een analist laat op zijn blog zien dat de bitcoin dagelijks 17 miljoen dollar aan instappers nodig heeft om niet te crashen.

Daarbij komt dat meer mensen willen instappen als de prijs stijgt. Laat dat even bezinken... We weten dat de prijs hard stijgt, dus er moet voor miljarden dollars worden ingestapt. En daar zit het echte gevaar. Een bitcoinwereld kan de reële economie destabiliseren, zo laat de econoom Tirole duidelijk zien in de Financial Times.

Ten eerste ondermijnt de bitcoin de overheid omdat heel veel transacties draaien om witwaspraktijken en belastingontwijking. Een ander probleem is dat de winst van nieuwe bitcoins die erbij komen niet ten goede komen aan de overheid (zoals bij normale geldschepping), maar opgaan aan zwaar milieubelastende computerkracht.

Centrale banken hebben ook minder invloed op het stabiel houden van de economie. In tijden van crisis kunnen centrale banken via hun invloed op gewone banken de kredietvoorwaarden versoepelen en mensen aanzetten tot consumptie. Op de bitcoineconomie heeft de bank geen vat en kan een economische crisis dieper worden.

Grootste gevaar

Misschien is dit wel het grootste gevaar: steeds meer techbedrijven financieren zich met een bitcoin beursgang. Investeerders stappen op grote schaal zonder tussenkomst van een bank in bedrijven en krijgen rendement in bitcoin betaald.

Dat creëert risico's aan twee kanten. De investeerder heeft lucht in handen als de bitcoin crasht maar ook als het bedrijf gebakken lucht blijkt te produceren. Financiële instellingen monitoren de waarde van een investering en scheiden het kaf van het koren. Daar profiteren alle investeerders van. Met bitcointransacties is er geen financiële instelling en wordt er ook niets gemonitord. Levensgevaarlijk.

Er zit dus niets anders op, beste bitcoinfans: die bitcoin kan maar beter heel snel crashen, voordat hij onze economie ontwricht. Als ik er een had zou ik m nu verkopen.

Week update

- Europa beschermt consument tegen fintech, dat inzage in onze betaalgegevens wil hebben.