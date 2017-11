Black Friday? Fake Friday zul je bedoelen!

Winkeliers, webwinkels en steden bestoken ons al dagen met geweldige 'Black Friday'-acties. In de VS is dit traditioneel de dag na Thanksgiving waarop Amerikanen op zoek gaan naar de beste deals en soms over lijken gaan om die te bemachtigen. Nu het fenomeen ook in Nederland zijn intrede heeft gedaan, geven we 4 tips om je te wapenen tegen het koopvirus.

1) Houd je hoofd koel

Quote Onbewust krijgen we het gevoel dat we erbij moeten zijn of anders naast de die geweldig aanbieding mislopen, én dat wil natuurlijk geen mens Joyce Donat, woordvoerster Consumentenbond ‘Nu of nooit’. ‘Tot 50 procent korting’. ‘Sale’. ‘Op = op’. ‘3 halen 2 betalen’. Met dit soort acties lokken winkeliers hun klanten naar de winkel. En geloof het of niet: het werkt. Het woord korting roept een gevoel op van schaarste, waardoor we primair en instinctief reageren en niet meer rustig kunnen denken. ,,Onbewust krijgen we het gevoel dat we erbij moeten zijn of anders naast de die geweldig aanbieding mislopen, én dat wil natuurlijk geen mens”, weet Joyce Donat van de Consumentenbond.



Dit trucje beheersen de winkeliers als geen ander. Niet zo verwonderlijk dus dat zij inmiddels Black Friday massaal hebben omarmd. Het advies van de Consumentenbond: ‘Mensen, houd je hoofd koel!’ Kijk voordat je naar de winkel rent eerst even rond in je woonkamer, keuken of kledingkast. Zijn er dingen zijn die je echt nodig hebt? Anders beland je in een ‘kooprush’ en kom je gegarandeerd met spullen thuis die je niet per se nodig hebt. Donat: ,,Wees je bewust van de trucs van winkeliers.”

2) Fake Friday?!

Nederlandse winkeliers lijken wel Sinterklaas; sommige gooien met aanbiedingen alsof het om strooigoed gaat. Mooi misschien voor wie nog inkopen moet doen voor 5 december of al een tijdje aast op die gloednieuwe laptop of dat ene speciale designjurkje. Máár wees gewaarschuwd, want volgens Vince Franke van Acties.nl vinden we voornamelijk oude voorraden in de winkels. ,,Ondernemers geven echt geen hoge kortingen op hun allernieuwste modellen.”

De Britse consumentenbond Which? gaat nog een stapje verder: dat waarschuwt zelfs voor ‘Fake Friday’. Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de aanbiedingen in Britse (web-)winkels de rest van het jaar hetzelfde of zelfs minder kosten. Uit een vergelijking tussen 35 populaire items bleek dat er wel heel creatief werd omgesprongen met de prijzen. Zo werd een espressomachine 'afgeprijsd' van 821 tot 392 euro, terwijl datzelfde toestel in dezelfde winkel lange tijd verkocht werd voor 651 euro.

Volledig scherm Op sommige plekken in de VS gaan mensen over lijken om de spullen te bemachtigen. © REUTERS

Of dit soort gesjoemel ook in Nederland speelt, sluit de Consumentenbond niet uit. Enorm voordeel zal het niet zijn, zegt woordvoerster Donat. Volgens haar ‘rommelen’ winkeliers nogal eens met de adviesprijs. ,,Om te weten hoeveel je bespaart, moet je de originele verkoopprijs kennen. Wat winkeliers slim doen, is dat zij de adviesprijs van de fabrikant weergeven als oorspronkelijke verkoopprijs. Echter, die adviesprijs ligt vaak veel hoger dan de werkelijke prijs die winkels hanteren.”

3) Doe vooraf je huiswerk

Wie vrijdag niet bedrogen uit wil komen, doet er goed aan om voordat hij naar de kassa snelt via vergelijkingssites de prijzen te checken van verschillende aanbieders. Die vergelijkers tonen in een oogopslag waar iets het goedkoopst wordt aangeboden.



,,Vergeet niet te letten op de verzendkosten. Die kosten moet je eigenlijk wel laten meewegen als je online je spullen bestelt”, adviseert de Consumentenbond. Een ander advies is: spit de komende dagen nog even de reclamefolders door, check of je favoriete winkel speciale acties op Black Friday heeft, bekijk aanbiedingen via Facebook of zoek naar kortingscodes die winkeliers weggeven op kortingssites als Acties.nl. Joyce Donat van de bond: ,,Houd vast aan wat je wilt en de prijs die je ervoor zou willen betalen.”

4) The day after

Quote Het is een illusie dat je alleen koopjes scoort op Black Friday Vince Franke van Acties.nl Na Black Friday is er weer een dag. De kortingen die vrijdag worden geboden gelden zaterdag en zondag ook nog vaak, zegt Franke van Acties.nl. ,,Het is een illusie dat je alleen koopjes scoort op Black Friday.” En al die acties zijn sowieso niet eenmalig of uniek, voegt hij daaraan toe. ,,De kans is groot dat die korting vorig weekend al ook al gold of dat je die in januari weer tegenkomt.”



Houd ook in gedachten: kortingssites geven heel het jaar door kortingen op online aanbiedingen van kleding, reizen, elektronica en meubels. Tien tot twintig procent is geen uitzondering. En heeft de Consumentenbond nog een advies: ding af. ,,Vraag of er nog wat aan de prijs te doen valt, máár doe dat wél op het juiste moment.” Ga niet in onderhandeling als het superdruk is in de winkel, maar kies voor een moment zoals tegen sluitingstijd dat verkopers hun verkoopdoelstellingen nog willen te halen.

Volledig scherm Retailers beloven hoge kortingen te geven met Black Friday. © REUTERS

