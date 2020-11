Black Friday luidt piek distributiecentra en bezorgers in

Met Black Friday, het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfestijn, is de drukste periode voor winkeliers aangebroken. Dat zorgt dit jaar vooral in onlinewinkels voor veel meer shoppers, wat leidt tot grote drukte in distributiecentra en op de weg.

,,E-commerce was al ‘booming’, maar door sluiting van winkels of lockdowns is het nog harder gegroeid’’, zegt Jaco Knetemann, directeur van Ingram Micro. Zijn bedrijf is verantwoordelijk voor het distributiecentrum van Bol.com dat jaarlijks miljoenen bestellingen bij de webshop afhandelt. ,,We doen in deze periode aanzienlijk meer. Dan heb je het niet over 10 procent meer.’’

In het distributiecentrum in Waalwijk werken in de periode van november tot en met de feestdagen net geen 4000 mensen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de basisbezetting van 2000 mannen en vrouwen.

‘Black Week’

Vanwege het coronavirus spreiden veel Nederlandse winkels hun aanbiedingen, waardoor er sprake is van een ‘Black Week’. Daarmee willen ze drukte in de winkels voorkomen. Ook webwinkels hebben de spreidingstactiek gehanteerd om zo niet alle bestellingen op een dag binnen te krijgen.

Dit helpt in het Waalwijkse distributiecentrum, dat daardoor al sinds het begin van deze maand de tijd had om de capaciteit uit te breiden. ,,Maar we deden door corona al meer’’, zegt Knetemann. ,,Als je op de snelweg optrekt van 80 per uur naar 130 kilometer, is dat meer is dan wanneer je 110 naar 130 kilometer per uur gaat.’’

Ook pakketbezorger PostNL kan door de spreiding van Black Friday gemakkelijker de berg te bezorgen artikelen aan. Toch maken bezorgers in deze piekperiode 5500 ritten per dag, tegenover de normale 4000. Dat aantal ritten van bestelbusjes is dit jaar al verhoogd naar 4500 door corona, laat het bedrijf weten. Daarnaast zet PostNL 110 extra vrachtwagens in, waardoor het bedrijf in totaal 1150 trucks heeft rondrijden voor het bezorgen van pakketten.

Het coronavirus is bovenal een gezondheidsrisico. Toch grijpen PostNL en Ingram Micro niet naar extra maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen, zoals bijvoorbeeld sneltesten. Die hebben volgens Knetemann voorlopig geen nut, dus blijft thuisblijven bij klachten het devies. ,,Je kunt verkouden mensen na een negatieve test geen bordje meegeven dat ze mogen hoesten en proesten. En de volgende persoon die ze aansteken moet toch een aantal dagen thuiszitten.’’