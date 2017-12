Blockchain is een blijvertje, weet Holla Advocaten in Eindhoven

EINDHOVEN - De bitcoin heeft trekken van een hype. De achterliggende blockchaintechnologie is dat in ieder geval niet, zeggen Willem-Jan Smits en Jop Floris.

De twee jonge advocaten van Holla begeleiden bedrijven die toepassingsmogelijkheden van de techniek onderzoeken. Smits (32) en Floris (30) maken deel uit van het zes mensen tellende blockchainteam van Holla Advocaten, dat 125 medewerkers heeft op kantoren in Eindhoven en Den Bosch.

,,We zijn er zo'n anderhalf jaar mee bezig. De technologie staat nog relatief in de kinderschoenen. Maar blockchaintechnologie zal een heel grote verandering met zich brengen", is teamleider Smits overtuigd.

Juridisch

Zelf raakte hij jaren geleden geïnteresseerd toen de virtuele bitcoinmunt al steeds meer volgelingen kreeg. ,,In de afgelopen twee jaar is de blockchaintechnologie achter de bitcoin zich aan het ontwikkelen. Voor ons kantoor is een rol weggelegd in het vertalen van de techniek naar mogelijke toepassingen en het juridisch domein. Het digitale systeem voor de toepassing moet in lijn zijn met wet- en regelgeving."

Het blockchainteam van Holla heeft ondersteuning van specialisten op juridisch terrein, zoals huur-, transport- en bestuursrecht. ,,De combinatie van de technische en juridische kennis geeft ons een unieke positie", stelt Floris. Holla werkt samen met blockchain-consultancybedrijf Xurux uit Baarn, dat de technische implementatie van het digitale systeem bij de klant verzorgt.

Vertrouwen

Gebruik van de blockchaintechnologie is vooral interessant voor bedrijven die in ketens werken, legt Smits uit aan de hand van concrete voorbeelden. ,,In de logistiek kun je een vrachtbrief automatiseren door alle transacties digitaal vast te leggen in een register. Alle partijen in de keten beheren samen de data in plaats van dat dit via een centrale server gebeurt. Elke deelnemer kan zelf controleren waar in de keten zich bepaalde goederen bevinden. Dat voegt vertrouwen toe aan de keten."

Floris geeft het voorbeeld van transport van avocado's. ,,Die moeten onder speciale condities worden vervoerd. Door elke transactie vast te leggen, kan elke betrokken partij zien waar in de keten het eventueel is misgegaan."

Holla ziet met name toepassingen van blockchaintechnologie in zogenoemde slimme contracten, waarmee afspraken digitaal worden vastgelegd en uitgevoerd. ,,Voor gebouwenbeheer bijvoorbeeld. De uitbetalingen van alles rond een gebouw kun je zo regelen. Het betalen van de huur, het onderhoud en de glazenwasser bijvoorbeeld."

Zorg

Aan loonbetalingen via een blockchain wordt gewerkt, weten Smits en Floris. Ook in de zorg zien ze mogelijkheden. Voor de uitgifte van medicijnen, die geconditioneerd moeten worden vervoerd en bewaard. Voor de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten ook. ,,Je kunt er voor zorgen dat geld daadwerkelijk aan zorg wordt uitgegeven door vooraf geselecteerde zorgaanbieders toe te voegen. Het geld kan dan alleen daaraan worden besteed en niet aan het kopen van een televisie bijvoorbeeld."

Smits en Floris praten met bestaande cliënten van Holla die de mogelijkheden van blockchaintechnologie voor hun bedrijf onderzoeken. Een tweede doelgroep is die van de ondernemers die kansen zien voor het opzetten van een nieuwe onderneming in deze sector. Zo begeleiden de advocaten Effect.ai bij het inrichten van hun decentrale marktplaats voor algoritmen voor kunstmatige intelligentie. Het is een open platform waar partijen hun ontwikkelde algoritmen kunnen delen of verhuren. Een partij die zo'n systeem heeft voor het lezen van verkeersborden zou dat kunnen koppelen aan een systeem voor het herkennen van mensen. De samengebrachte technologie zou verder kunnen worden ontwikkeld voor het zelfrijden van auto's.

Vergunningen

Ook overheden zien mogelijkheden voor het gebruik van blockchaintechnologie, weten de advocaten van Holla. ,,We voeren gesprekken over bijvoorbeeld de omgevingsvergunningen. Die zijn nu fraudegevoelig. Mag een feest tot 2.00 uur of tot 4.00 uur duren? Dat tijdstip in de vergunning is zo aangepast. Door de afgegeven vergunning op de blockchain te zetten is voor iedereen inzichtelijk dat de vergunning die je onder ogen hebt overeenkomt met de afgegeven vergunning."

Holla is ook betrokken bij initiatieven om de evenzeer fraudegevoelige mesttransporten op een blockchain-platform te laten draaien. ,,Door de transacties op de blockchain te zetten, krijg je transparantie en vertrouwen."