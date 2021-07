‘Blokkeerschip’ eindelijk aangekomen in Rotterdam, gedupeerden moeten betalen voor vertraging

,,Ik ben blij dat de containers ein-de-lijk binnenkomen.’’ Maandenlang heeft Ad Schoenmakers aan z’n klanten moeten uitleggen waar hun bestelde kleding en matrassen bleven. En, o ja, dat het wat duurder kon worden. ,,Vanwege zestiende-eeuwse wetgeving.’’



Schoenmakers is directeur van het expeditiebedrijf Ritra Cargo in de Rotterdam haven. Expediteurs regelen internationale transporten. Volgens eigen zeggen is hij ‘één van de schakels in de logistieke keten’ die ervoor zorgen dat een bestelling van de ene kant wereld naar de andere reist. Tot maart was de Ever Given gewoon één van de vele schepen uit China die lading voor hem vervoeren.