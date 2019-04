Blokker doet ‘klein zusje’ Marskramer van de hand

Volgens Casper de Nooijer, directeur van Audax, biedt de overname grote voordelen op het gebied van logistiek, distributie en inkoopkracht. ,,Dat komt uiteraard onze klanten ten goede”, belooft hij. ,,Met deze toevoeging verdichten we ons retailnetwerk en ontsluiten we bovendien de productcategorieën speelgoed en huishoudelijke artikelen voor onze huidige 700 verkooppunten.”

‘Kleine zusje’

Witteveen nam recent Blokker Holding over van de familie Blokker. Nu Marskramer is verkocht, heeft hij Blokker en Big Bazar nog in handen. Blokker had de afgelopen jaren veel moeite om overeind te blijven en in een ultieme poging om te overleven deed het verschillende winkelformules van de hand. Zo kwamen Xenos, Leen Bakker, Intertoys en Bart Smit in andere handen.