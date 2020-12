Blokker grijpt in omdat PostNL stroom aan pakketjes niet aankan

Tegelijkertijd heeft het bedrijf momenteel ruim vierduizend medewerkers van winkels en het hoofdkantoor paraat staan om pakketten te bezorgen met hun eigen fiets of auto. Blokker heeft besloten de eigen winkels tijdelijk in te zetten als verdeelcentra om de bezorging van pakjes in goede banen te leiden. Ook heeft de keten veranderingen aan de website doorgevoerd en een app gebouwd waarmee de pakketjes kunnen worden gescand bij aflevering.

Bezorgtijden

Ook kunnen mensen alleen kiezen voor bezorging door een winkelmedewerker als de keten in de buurt zit: het bezorggebied is 5 kilometer rondom elke Blokkerwinkel in een grote plaats en 10 kilometer rondom elke Blokkerwinkel in een kleine plaats. Anders is alleen levering door de ‘normale’ bezorgdiensten mogelijk.