Boer zoekt vrouw, dus Europarlement help een handje: 'Belangrijk om vrouwen te betrekken’

Minister onderzoekt stappen tegen bedrijfs­spi­o­na­ge bij High Tech Campus; beveili­ging nader bekeken

EINDHOVEN - Is de High Tech Campus in Eindhoven voldoende gewapend tegen bedrijfsspionage? Of zijn dringend extra maatregelen nodig om deze hightech-concentratie die cruciaal is voor de Nederlandse economie beter te beschermen tegen een mogelijk boze buitenwereld? Minister Blok laat dat onderzoeken.

22 oktober