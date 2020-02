Boeren verwarren ‘luisteren’ met ‘doen wat zij willen’

Achter de schermen Verhalense­rie van het ED over de A67: ‘Dit is pure regiojour­na­lis­tiek’

19 februari De snelweg A67 begon in 1963 als een enkelbaans weg tussen Veldhoven en Waalre. Anno 2020 is het een overbelaste en dichtgeslibde slagader tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Met grote milieuproblemen en talloze ongelukken met veel betreurde slachtoffers. ,,Zijn we daarvoor immuun geworden?” vroeg onze fotograaf René Manders zich af. ,,Kunnen we daar in het Eindhovens Dagblad eens ruim aandacht aan besteden?”