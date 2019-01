Bonden en NXP in Eindhoven akkoord over cao en sociaal plan

In de cao is een loonsverhoging van in totaal 6 procent opgenomen die in stappen wordt doorgevoerd. Bovendien zijn de voorwaarden voor een generatiepact, waarbij oudere werknemers onder gunstige voorwaarden korter kunnen werken, in de cao opgenomen.

Volgens bestuurder Gerald Maenen van FNV Metaal was hij met andere bonden vanaf september vorig jaar in gesprek met NXP. „In de Nijmeegse fabriek was het geduld bijna op en begon de actiebereidheid te groeien. Nu is er een gunstige cao, waarin onder meer het generatiepact waarbij mensen in sommige gevallen al vanaf de leeftijd van 59 jaar een dag minder kunnen gaan werken. Ze ontvangen dan 85 procent van hun loon en het pensioen wordt 100 procent aangevuld.”