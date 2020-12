‘Bondgirl’ Linda Vermeulen vecht voor waardig werk in de winkelstraat

De muur of de kleur van het tapijt mag niet afleiden, ook de details zijn belangrijk voor Marcel van Dijk

20 december EERSEL - Duizenden kerstballen en lichtjes doen je in de kerstsfeer belanden bij Oogenlust in Eersel. Het bedrijf van Marcel en Monique van Dijk ondervindt de gevolgen van de coronapandemie, maar het echtpaar probeert er het beste van te maken. Zo is er in samenwerking met het Veldhovense Bazelmans AV een kerststudio ingericht waar bedrijven een kerstboodschap kunnen opnemen of live kunnen uitzenden.