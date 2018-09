Boodschappendienst Picnic stapt in pakketbezorging

,,We beginnen morgen in Utrecht en breiden vervolgens geleidelijk uit naar andere steden. Van Coolblue- tot Marktplaatspakketjes, geef ze aan ons mee, wij rijden toch al", zo licht het bedrijf toe.

Met Wehkamp had Picnic al een samenwerking. Daarover zei oprichter Joris Beckers eerder dit jaar: ,,Niemand wil tien bezorgers per dag aan de deur, dus als wij er zijn, kunnen we net zo goed dat pakketje mee terugnemen. Die verzamelen we op ons distributiecentrum en Wehkamp betaalt ons een kleine vergoeding. Niet dat we daar ontzettend veel aan verdienen, het gaat om de service. Als mensen dat fijn vinden, gaan ze hopelijk vaker bij ons winkelen."