Boosheid bij Patries na onverwachte draai Corendon: ‘Mijn huwelijk in Turkije is verpest’

Aziatische ‘HE­MA-concurrent’ Miniso opent zaterdag in Eindhoven, bijna alles onder de 5 euro

22:34 EINDHOVEN - De Aziatische variant van Flying Tiger, Miniso, opent zaterdagochtend zijn deuren in Eindhoven. Het is pas de tweede vestiging van het Chinese warenhuis in Nederland, de eerste werd in mei in Hoog Catharijne geopend. De winkel verkoopt voornamelijk producten onder de 5 euro.