Bosch in Eindhoven breidt uit na overname tot meer dan 400 mensen

EINDHOVEN - Het grote Duitse technologieconcern Bosch heeft een onderdeel van het overgenomen Duitse Sast gestationeerd in Eindhoven. Hierdoor werken in de vestiging van het bedrijf op Strijp-S inmiddels meer dan 400 mensen, van de 3800 in Nederland.

Alle Bosch onderdelen in Nederland samen maakten in 2018 een omzet van 2,16 miljard euro, 1,4 procent meer dan het jaar daarvoor, zo maakte het concern donderdag bekend. Daarin hadden de Eindhovense onderdelen een flink aandeel. Het Duitse concern als totaal had in 2018 een omzet van 78 miljard euro met 410.000 werknemers.

Versterking vestiging Strijp-S

De overname van Security and Safety Things (Sast) dit voorjaar door Bosch betekent volgens een woordvoerder een versterking van de software afdeling van de vestiging op Strijp-S met circa vijftien mensen. De afdeling maakt een besturingssysteem waarop beveiligingscamera's en andere apparatuur die in Eindhoven wordt ontwikkeld kan draaien. Dit werkt met een systeem waarbij net als bij een telefoon steeds nieuwe apps kunnen worden toegevoegd met extra functies.

Bosch Eindhoven ontwikkelt hoogwaardige beveiligings- en communicatieproducten. Tijdens de grote Navo-top in juli vorig jaar in Brussel werd het Eindhovense Dicentis conferentiesysteem gebruikt. Van 38 landen beschikten de (minister)presidenten, ministers van Defensie en ministers van Buitenlandse Zaken, net als twintig tolken, over de vergaderposten uit dat systeem.

Een deel van het Boxtelse Bosch Rexroth werkt in de Eindhovense vestiging. Deze producent van industriële technologie presteerde volgens het jaarbericht uitzonderlijk goed. Het bedrijf levert onder meer aan diverse autofabrikanten een uiterst gevoelige bewegingssensor bestemd voor zelfrijdende auto's.

Doorontwikkeling pientere pookje