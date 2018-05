Bouwer BAM nieuwe partner Eindhovens Tidal Bridge

Tidal Bridge is in mei 2017 een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de bouw van een drijvende brug van 800 meter met turbines eronder die energie opwekken. Met de brug die bij het Indonesische eiland Flores komt, is voor de eerste fase zo'n 200 miljoen euro gemoeid. Met hulp van eb en vloed kunnen de turbines energie genereren. Hiermee zouden meer dan 100.000 mensen in de regio kunnen worden voorzien van stroom.