Bouwer van stoomovens uit Asten groeit en verandert naam in Devapo

Het productiebedrijf verandert zijn naam in Devapo, nadat het onlangs van eigenaar is veranderd. Nieuwe eigenaren zijn de twee directeuren Lex van Grotel en Roy Hoeijmakers en de Duitse ondernemer Klaus Logermann. De laatste opent twee vestigingen in Duitsland voor de verkoop en service daar. De productie, momenteel met dertig medewerkers, blijft in Asten.

Professionele ovens

Van Grotel zegt dat de vraag uit het buitenland naar de professionele ovens van Devapo een sterk stijgende lijn laat zien. „Dat is mede te danken aan het feit dat Nederland voorop loopt op het gebied van bewust omgaan met eten. Met onze apparaten worden maaltijden met behoud van smaak en vitaminen verwarmd en die trend wordt in Duitsland en Engeland overgenomen. We hebben daarom ook een verkoper aangesteld die zich op Engeland en de Scandinavische landen richt.”

De ovens ontwerpt en bouwt het bedrijf met deels bij toeleveranciers in de regio ingekochte onderdelen. Het levert aan horecabedrijven en zorginstellingen en de industrie, zegt Van Grotel. „Twintig jaar geleden is het bedrijf als handelsonderneming gestart. Maar al snel werden de apparaten door ons aangepast aan de wensen van de klanten en sinds een jaar of tien ontwikkelen en produceren we de apparaten helemaal zelf. Dat is specialistisch werk. Neem de convectieovens waarnaar vraag is. Die moeten van 8 tot 108 maaltijden tegelijk verwarmen. Voor ons is de uitdaging dit volledig gelijkmatig te doen, zonder verschillen in temperatuur tussen de eerste en de laatste maaltijd.”