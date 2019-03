‘Bouwvrouw’ Aukje Kuypers van Kuijpers Installaties in Helmond op één in Top 50

video Woondeal Eindhoven-Den Haag: 27.000 woningen in regio tot 2024

15:27 EINDHOVEN - Tot 2024 moeten in het stedelijk gebied Eindhoven-Helmond zo'n 27.000 woningen gebouwd worden, alleen in Eindhoven al 15.000, 3000 per jaar. Minister Kajsa Ollongren steunt die versnelling met 750.000 euro voor onderzoek en experimenten, en met hulp bij het maken van nieuwe regels die tijdswinst betekenen. Onder meer het belastingkantoor aan de Karel de Grotelaan wordt verbouwd tot woningen vanaf 2022.