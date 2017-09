Bovag-garantie op auto's wordt omgegooid

video In Dubai vlieg je straks in een onbemande taxi

26 september In Dubai neem je straks geen normale taxi, maar pak je een onbemande luchttaxi. Gisteren werd de allereerste testvlucht gemaakt, en die verliep succesvol. Consumenten moeten nog wel even geduld hebben. Het toestel is pas over vijf jaar voor iedereen beschikbaar.