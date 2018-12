Bovendeert schoenenwinkels failliet in Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard

Onder de failliet verklaarde vestigingen vallen winkels in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven, aan de Pleintjes in Veldhoven en de Eindhovenseweg in Valkenswaard. Ook een schoenenwinkel die handelt onder de naam Smolders Schoenen aan de Dorpstraat in Veldhoven is onderdeel van het faillissement.