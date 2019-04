Boze franchisers Intertoys stappen naar de rechter

Weer groei zakenvluch­ten op Kempen Airport

7:00 BUDEL - Het aantal zakenvluchten op Kempen Airport in Budel is weer gegroeid. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar waren er 718 zakelijke vliegbewegingen op het vliegveld, 10 procent meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar claimt het vliegveld.