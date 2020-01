VDL Nedcar lijdt onder dalende verkopen van Mini

BMW wist opnieuw een recordjaar in de boeken te zetten. De verkopen van de merken van het Duitse autoconcern liepen met 1,2 procent op tot 2,52 miljoen auto's. Alleen Mini viel uit de toon. De verkopen van de onder meer door VDL Nedcar in Born geproduceerde auto's daalden vorig jaar met 4,1 procent tot ruim 345.000. Over de maand december noteerde Mini een scherpe daling van 17,7 procent.

Het merk BMW kon de verkopen met 2 procent opschroeven. Rolls-Royce was met een toename van meer dan 25 procent tot ruim 5.000 verkochte auto's zeer succesvol.

Malaise auto-industrie, toch recordjaar

Na alle berichten over de malaise in de Duitse auto-industrie en de teruggang in de productie bij VDL Nedcar is het recordjaar van BMW een positieve verrassing. Ook voor het lopende jaar is de opdrachtgever voor de autofabriek van de Eindhovense VDL Groep optimistisch. BMW Group mikt op een 'lichte toename’ van de wereldwijde verkopen. In Europa wordt op een gelijkblijvend niveau gerekend. Drijvende kracht voor de Duitsers is China, waar opnieuw 'solide groei’ wordt verwacht.

Duidelijk wordt uit de cijfers dat Mini het zorgenkind is bij BMW en dat VDL Nedcar daaronder te lijden heeft. Tot tweemaal toe moest de Limburgse autofabriek de productie fors inkrimpen. Eind 2018 moest het afscheid nemen van 1.000 flexkrachten. Vorig jaar oktober werd een nieuwe ronde aangekondigd ten koste van 700 medewerkers met een tijdelijk contract. Met ingang van dit jaar beschikt VDL Nedcar nog over circa 400 uitzendkrachten op een totaal personeelsbestand van 4800.

Hybride Countryman populair

In Born worden de BMW X1, Mini Countryman en Mini Cabrio geproduceerd. Over de verkoop van de afzonderlijke modellen is in het jaarbericht van BMW weinig specifieke informatie te vinden. Wel wordt gemeld dat de verkopen van de plug-in hybride versie van de Countryman met 28,1 procent zijn gestegen. Van het populaire model zijn er vorig jaar 16.932 afgeleverd.