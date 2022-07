Brandbrief bedrijfsleven: Nederland loopt helemaal vast, nu al miljarden euro's schade

Die hartenkreet slaken de ondernemersorganisaties uit het hele land in een brandbrief aan premier Rutte. ,,Het is een optelsom van problemen’’, zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ,,De ondernemers lopen vast met de verduurzaming, er kunnen geen woningen gebouwd worden voor hun werknemers en de vergunningsprocedures duren echt ongelooflijk lang in dit land. Het kan wel zeven tot acht jaar duren.’’



In de brief geven de werkgevers honderd voorbeelden van bedrijven die klem zitten door de regelgeving. Zo moest een culturele instelling in Noord-Nederland een voorstelling afgelasten omdat de bezoekers voor extra stikstofuitstoot zouden zorgen. En in Drachten moet een recyclingbedrijf noodgedwongen elektriciteit opwekken met dieselgeneratoren omdat er geen plek is op het stroomnet.