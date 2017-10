Brandbrief personeel: Eneco moet duurzaam blijven

Zo moet de nieuwe eigenaar 'de duurzame strategie van Eneco volledig onderschrijven' en het bedrijf gedurende langere tijd in bezit houden. Ook de werkgelegenheid van het huidige personeel – 3500 mensen - moet gegarandeerd zijn. ,,De garanties zijn nu boterzacht'', zegt woordvoerder Jan Driesen van de COR. ,,Het personeel is niets gevraagd door de gemeenten en dat is vreemd.''



Volgens de COR is er geen enkele garantie dat het groene energiebedrijf niet in handen valt van durfkapitalisten die het na een jaar in stukken scheuren en verkopen. ,,De aandeelhouderscommissie zegt wel dat er na het besluit van de gemeenten over de voorwaarden wordt gesproken, maar dat is de verkeerde weg. Dat zou vooraf moeten gebeuren.''