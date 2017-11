Brexit-overleg blijft muurvast zitten

,,Verwacht van ons vandaag geen aankondigingen of besluiten”, zo boorde Europees toponderhandelaar Michel Barnier vanmiddag in de eerste minuut van zijn persconferentie alle hoop op goed nieuws de grond in. Zijn Britse overlegpartner David Davis zag wel ‘betekenisvolle vooruitgang’.



Davis ziet die na elke onderhandelingsronde, maar kan vervolgens meestal niet uitleggen waaruit die bestaat. In feite blijven de twee blokken, al sinds begin deze zomer, elk strak op hun eigen onverzoenbare uitgangspunt staan. Europa wil eerst grotendeels de scheiding regelen en pas daarna parallelle gesprekken openen over een toekomstig partnerschap, de Britten willen het precies andersom: nu al praten over de toekomst en de scheidingsafspraken (over burgerrechten, de Iers/Noord-Ierse grens en het geld dat de Britten Brussel bij vertrek schuldig zijn wegens aangegane verplichtingen) daarin inpassen.