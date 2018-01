Brievenbusactie leidt tot droomwoning

,,Ongelofelijk dat het is gelukt'', zeggen Niké en Kai. Gedurende een half jaar speurden ze tevergeefs naar een 'karakteristieke' woning in Oldenzaal. Ze bezichtigden vele huizen en deden diverse biedingen, maar steeds gingen anderen met hun droomhuis aan de haal.



Uiteindelijk besloten ze briefjes in brievenbussen te gooien met de vraag of de huidige bewoners interesse hebben hun huis te verkopen. Dat deden ze bij 21 huizen verspreid over de stad.