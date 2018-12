Bright Cape in Eindhoven helpt bedrijven en doet leuke dingen met data

Dat Bright Cape behalve in een sfeervol voormalig kerkje in Stratum ook op de High Tech Campus is gevestigd is niet zomaar. Directeur-eigenaar Serge Beniers bezet met een deel van zijn 55 werknemers een verdieping bij het EIT (Europees Instituut voor Innovatie en Technologie) Digital. „Het EIT coördineert en financiert Europees onderzoek met digitale informatie bij bedrijven en overheid. Wij werken mee aan de leuke dingen die je kunt doen met data. Dat doen we naast het werk in opdracht van bedrijven om data nuttig te gebruiken.”