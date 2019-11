‘British Airways en piloten bereiken cao-akkoord'

Stijging WW-uitkerin­gen in regio Eindhoven, maar UWV ziet nog geen dreigende crisis

21 november EINDHOVEN/HELMOND - Het aantal WW-uitkeringen in Zuidoost-Brabant en Helmond De Peel liep in oktober licht op. Het past in het beeld van een afvlakkende economische groei. Volgens uitkeringsinstantie UWV is van een trendbreuk nog geen sprake.