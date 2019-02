Britse vliegmaatschappij: we zijn failliet door brexit

Kerosineprijzen

Er zijn volgens het bedrijf verschillende redenen voor het besluit, waaronder algemene problemen in de sector, maar ook het geplande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie eind maart. Hierdoor worden de kerosineprijzen hoger omdat Britse luchtvaartmaatschappijen gedeeltelijk worden uitgesloten van de handel in emissierechten door de EU. De aanhoudende onzekerheid heeft er ook toe geleid dat de luchtvaartmaatschappij waardevolle contracten heeft verloren.

De luchtvaartmaatschappij heeft in totaal 376 mensen in dienst in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en België. ,,Met pijn in ons hart hart moeten we deze onvermijdelijke aankondiging vandaag doen", meldt Flybmi.