Britten kopen minder Nederlandse producten

video Studenten in Duitsland reageren op kleinste adverten­tie van ASML

2 oktober AKEN - Als je blikvanger een voor het blote oog onzichtbare advertentie is, is extra creativiteit nodig om mensen te trekken. Medewerkers van de wervingsafdeling van ASML haalden in Aken alles uit de kast om studenten te interesseren voor hun bedrijf.