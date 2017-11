Broadcom: 130 miljard dollar voor Qualcomm met of zonder NXP

EINDHOVEN - Qualcomm, het grote Amerikaanse chipbedrijf dat NXP Semiconductors wil overnemen, is nu zelf prooi geworden. Nog vóór de overname van NXP in Eindhoven rond is, meldt de grote Amerikaanse chipfabrikant Broadcom, dat het Qualcomm op zijn beurt wil overnemen. Het bedrijf doet een bod ter waarde van 130 miljard dollar, dat het gestand wil doen, met of zonder NXP. Het bestuur van Qualcomm heeft nog niet ingestemd met het bod.

Dat meldt Broadcom maandag in een persbericht vóór de opening van de beurzen in de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt 70 dollar per aandeel, waarvan 10 dollar in aandelen Broadcom. Het is een premie van 28 procent op de waarde van de aandelen Qualcomm op 2 november en 33 procent op het gemiddelde van de laatste maand. In totaal gaat het Broadcom 130 miljard dollar kosten, bekostigd met cash geld, aandelen en te maken schulden.

Communicatiechips

Broadcom is ongeveer net zo groot als Qualcomm en allebei zijn ze actief op het gebied van communicatiechips voor onder meer mobiele telefoons. Qualcomm is bezig met de overname van NXP voor 47 miljard dollar (inclusief schulden van NXP). In de bekendmaking van Broadcom staat vermeld dat het aanbod gestand wordt gedaan zowel als deze overname doorgaat als wanneer deze wordt afgebroken. Daarbij wordt het bod van 130 dollar per aandeel NXP expliciet genoemd. Zoals eerder bekend werd, vinden aandeelhouders van NXP dat bod echter te laag.

Na de overname van Qualcomm door Broadcom ontstaat een chipreus met een gezamenlijke waarde van meer dan 250 miljard dollar en een omzet van ruim 50 miljard dollar per jaar. Wel verwachten deskundigen dat mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten en Europa de nodige bezwaren zullen hebben.

Productie