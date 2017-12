Broadcom stelt voor: vervang bestuur Qualcomm

Qualcomm, dat op zijn beurt al meer dan een jaar probeert het Eindhovense NXP Semiconductors over te nemen, heeft direct gereageerd met een eigen persverklaring. Daarin noemt het Qualcomm bestuur de actie van zijn rivaal een flagrante poging om controle over het bestuur van Qualcomm te krijgen. De genoemde personen zijn volgens het bestuur inherent discutabel omdat Broadcom op die manier Qualcomm wil verwerven voor een dramatisch lage prijs.

Beide bedrijven zeggen aandeelhouders achter zich te hebben. Broadcom achter het overnamebod van 70 dollar per aandeel (in totaal 130 miljard dollar) en Qualcomm in de stelling dat dit dramatisch is ondergewaardeerd. Broadcom wil dat zijn voorstel om het bestuur te vervangen via een speciale procedure op de agenda van de aandeelhoudersvergadering komt.