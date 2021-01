Broodjesbezorger weigert mondkapje, mag na 6,5 jaar niet meer op werk komen

Werknemers Signify leverden een vijfde van hun salaris in om corona, maar krijgen dat nu terug

11:50 EINDHOVEN - Werknemers van Signify krijgen het loonoffer dat een groot deel van hen vorig jaar bracht in verband met de coronacrisis terug. Het Eindhovense lichtbedrijf vroeg bijna 36.000 werknemers in binnen- en buitenland om in april, mei en juni van het afgelopen jaar twintig procent van de uren en daarmee ook een vijfde van het salaris in te leveren.