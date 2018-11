Brunel groeit in Eindhoven naar 600 medewerkers

EINDHOVEN - Brunel boekte sterk verbeterde resultaten. In Nederland groeit de detacheerder ook flink in Eindhoven, van waaruit het met 600 medewerkers actief is.

Brunel zag het aantal gedetacheerde medewerkers in Nederland met 11 procent toenemen tot 2449. De sectoren engineering en it leverden daaraan opnieuw de grootste bijdrage, zo meldde het bedrijf vrijdag in zijn publicatie over het derde kwartaal. Brunel heeft onder meer een vestiging op de High Tech Campus in Eindhoven. Vanuit dat kantoor werken inmiddels 600 medewerkers voor de klanten van Brunel in het zuiden, zegt directeur Maikel Pals van Brunel Nederland.

Het bedrijf heeft met het oog op de krappe arbeidsmarkt proactief extra medewerkers ingehuurd. ,,We leiden zelf mensen op. Zowel jongeren die net uit de schoolbanken komen als oudere medewerkers die zich laten omscholen", licht Pals toe. Aan softwareontwikkelaars en businessanalisten is veel behoefte. Op het gebied van engineering ziet Brunel veel werk in de industrie, automotive sector en embedded software, computersoftware in apparaten.

Brunel Nederland zag de omzet in het derde kwartaal met 13 procent oplopen tot 52,8 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat was met 3 miljoen euro 3 procent hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Brunel als geheel liet op kwartaalbasis een omzetstijging van 21 procent tot 234,6 miljoen euro noteren. Het bedrijfsresultaat ging met 72 procent omhoog tot 12 miljoen euro. De detacheerder sprak van groei in alle sectoren, inclusief de olie- en gasindustrie waar een 'snel herstel’ wordt geconstateerd.