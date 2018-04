Brussel: 20 miljard nodig voor kunstmatige intelligentie

Nieuwe industrie biedt hoop voor deelnemers aan Hannover Messe

24 april HANNOVER - De oranje Holland High Tech emblemen zijn op de Hannover Messe diverse keren te zien. Maar zwervend door de 27 enorme hallen ken je als Nederland je plek. In omvang is de aanwezigheid te vergelijken met Duitse deelstaten als Niedersachsen en Baden-Würtemberg of landen als Bulgarije en Italië.