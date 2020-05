Brussel noemt reisvouchers onrechtmatig, toerismesector in shock

Brussel start een zogenoemde inbreukprocedure tegen Nederland vanwege de uitgifte van coronavouchers. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen hebben hun klanten op grote schaal vouchers in plaats van geld gegeven bij annulering van een reis, ook als die consument daar niet mee instemde. Volgens de Europese Commissie is Nederland daarmee tegen het consumentenrecht ingegaan.

Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties reageren geschokt op de harde uitspraken van de Europese Commissie. Die benadrukt dat zij hun klanten het geld moeten teruggeven, als zij een voucher niet accepteren. De organisaties reageren geschokt en vrezen een golf aan faillissementen.



Hoeveel vouchers er precies zijn uitgegeven is niet bekend. Ook is onbekend hoe groot de totale waarde van de uitgegeven waardebonnen bedraagt. Dat het om aanzienlijke bedragen gaat, is wel duidelijk. Honderdduizenden reizen zijn als gevolg van de uitbraak van het coronavirus geannuleerd. Het zou alleen Air France-KLM al meer dan 3 miljard euro kosten als gedupeerden massaal cash zouden opeisen.

Volgens het Europees consumentenrecht hebben consumenten recht op teruggave van hun geld binnen zeven dagen. Als zij geen voucher accepteren, horen zij het geld gewoon terug te krijgen. Maar omdat Nederlandse reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen aangaven dan in geldnood te komen, mochten zij met instemming van de minister en de Autoriteit Consument & Markt de voucher als alternatief verstrekken. Ook als de klant de voucher weigerde.

Cashflowprobleem

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager erkent dat er een cashflowprobleem is bij luchtvaartmaatschappijen, maar wijst erop dat ook consumenten hun baan hebben verloren en het geld kunnen gebruiken. ,,Wij houden vast aan de EU-wetgeving”, aldus de vicevoorzitter. Nederland is niet het enige land dat afwijkt van die regels. Nog eens elf andere lidstaten staan tijdelijk de uitgifte van vouchers toe als alternatief. ,,We sturen brieven naar de lidstaten en daar kunnen zij op reageren”, reageert Verstager.

Een inbreukprocedure begint altijd met het verzoek van de commissie aan de lidstaat die in gebreke blijft om binnen enkele weken toe te lichten waarom de wet niet wordt toegepast. De procedure kan leiden tot een procedure bij het Europees Hof van Justitie en een boete.

Veel Nederlandse reizigers zullen blij zijn met de eis van de Europese Commissie dat de klant geld moet terugkrijgen als hij een voucher weigert, reageert Aviclaim. Bij de claimstichting hebben zich in korte tijd al duizenden mensen gemeld die via een rechtsgang alsnog hun geld willen terugvorderen. ,,Wat hier gebeurt, is onwettig en de overheid gedoogt het. En dat terwijl honderdduizenden consumenten geld hebben uitstaan bij maatschappijen waar ze niet bij kunnen”, aldus Remco Kuilman van Aviclaim.