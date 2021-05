Brussel pakt brievenbusfirma’s op Zuidas aan

Multinationals die via brievenbusconstructies in Nederland en andere EU-landen belasting ontwijken, dreigen hun verdienmodel kwijt te raken. De Europese Commissie komt nog dit jaar met wetsvoorstellen die deze belastingvlucht moeten stoppen.

De mazen in de bestaande belastingwetgeving zijn te groot, overheden lopen daardoor honderden miljarden aan belastinginkomsten mis, aldus de Europese Commissie in een toelichting op haar plannen. Geld dat hard nodig is om EU-economieën weer op te bouwen na de coronacrisis. De reacties zijn gemengd. ,,De brievenbusfirma’s van grote multinationals krijgen eindelijk post. De blauwe enveloppen zijn in aantocht”, aldus een optimistische PvdA-Europarlementariër Paul Tang, tevens voorzitter van de EP-belastingcommissie.

,,Moedig en ambitieus,” aldus ook de Duitse fiscalist Sven Giegold, ,,maar waardeloos zolang belastingparadijzen met hun veto elk voorstel voor meer belastingrechtvaardigheid kunnen blokkeren.” Over belastingen wordt in Europa immers nog steeds bij unanimiteit besloten.

Nieuw belastingraamwerk

De manier waarop landen in de afgelopen eeuw bedrijfsinkomsten belastten is volledig uit de tijd, stellen vice-Commissievoorzitter Dombrovskis en EU-Commissaris voor Economische Zaken Gentiloni. Internetreuzen als Google, Apple en Facebook zijn zeer actief in landen waar ze geen fysieke zetel hebben. Bestaande belastingregels zijn daar niet op toegesneden, terwijl de digitalisering van de economie ongekende manipulatiemogelijkheden biedt.

Volgens Dombrovskis en Gentiloni is een compleet nieuw belastingraamwerk nodig dat voldoende cash genereert voor de publieke uitgaven en tegelijkertijd bijdraagt aan de twee grote Europese doelen voor de toekomst: een verdere vergroening en digitalisering van de economie.

Volledig scherm Met protestliederen als Payday Bloody Payday en Tax Transaction protesteerden de Jonge Socialisten in 2014 tegen de brievenbusconstructies van U2 en de Rolling Stones in Amsterdam © Gratis

Belangrijke stap

De aanpak van de brievenbusfirma’s, die daarvan slechts een onderdeel is, heeft prioriteit: Brussel belooft daarvoor nog dit jaar wetsvoorstellen. Over de verdere aanpak blijft de Commissie nog redelijk vaag. Ze stelt vast dat de bestaande 27 nationale belastingsystemen lastig zijn voor het bedrijfsleven en remmend werken op investeringen in andere EU-lidstaten. De complexiteit van de regels werkt misbruik in de hand.

PvdA’er Tang kan er nauwelijks op wachten. In Luxemburg wordt 6000 miljard verscholen voor de fiscus, in Nederland 4500 miljard. ,,Als Commissie en Parlement hun zin krijgen, zullen Pfizer, Starbucks en Bono (drie ontwijkers – red.) straks nergens in Europa meer welkom zijn met hun brievenbus. Dat is een belangrijke stap naar een economie waaraan iedereen eerlijk bijdraagt.”

