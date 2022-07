Brussel rekent op flinke stijging inflatie Nederland: 9,4 procent

De gemiddelde inflatie in Nederland komt dit jaar uit op 9,4 procent, verwacht de Europese Commissie. In mei raamde Brussel het inflatiepercentage nog op 7,4 procent. Het percentage is hoger dan het verwachte gemiddelde voor de negentien eurolanden van 7,6 procent. Dat schatte ze twee maanden geleden nog op 6,1 procent.

De commissie schroeft verder de economische groeiverwachting voor 2022 voor ons land terug van 3,3 procent in mei naar 3 procent nu, al is dat nog net iets beter dan gemiddeld in de eurozone (2,6 procent). Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde nieuwe groeivooruitzichten van de Commissie.



De groei voor Europa is lager en de inflatie hoger dan in de voorjaarsprognoses, aldus de Commissie. Alleen in de meest negatieve scenario’s is sprake van tijdelijke mingroei. De inflatie loopt op tot historische hoogte – 8,3 (EU) en 7,6 procent dit jaar (eurozone) - om volgend jaar te dalen naar 4,6 en 4 procent.

Teruglopende koopkracht van huishoudens

Zoals gebruikelijk geeft Brussel ook een overzicht per land. Dat geeft aan dat de groei voor Nederland neerwaarts is bijgesteld naar 3 procent dit en 1 procent volgend jaar, bij een inflatie van 9,4 respectievelijk 3,3 procent. Nederland lijdt onder de hoge grondstoffenprijzen en onderbrekingen in de bevoorradingsketens, zo stelt de Commissie vast, en de teruglopende koopkracht van huishoudens zal zeker de tweede helft van dit jaar een negatieve impact hebben op de privébestedingen. Daar staat tegenover dat de werkloosheid historisch laag is.

Voor volgend jaar verwacht de Commissie positieve effecten van het corona-herstelplan, dat Nederland als gevolg van de langdurige kabinetsformatie als allerlaatste indiende, en dat gaat leiden tot wat Brussel ‘ambitieuze investeringen’ noemt in onder meer de overgang naar schone energie, woningbouw, defensie en onderwijs.

,,Veel van de risico’s die we in onze voorjaarsprognose al identificeerden hebben zich daadwerkelijk voorgedaan”, aldus de Commissie. ,,De Russische inval in Oekraïne heeft de energie- en voedselprijzen omhoog gejaagd. Dat verhoogt wereldwijd de inflatie en tast de koopkracht van huishoudens aan, wat sneller dan voorzien een monetair beleidsantwoord nodig maakt. Blijvende groeivertraging in Amerika komt bovenop de negatieve impact van het strikte Chinese coronabeleid.”

Zomerseizoen

Lichtpuntjes ziet de Commissie in een veelbelovend zomerseizoen en de effecten van de nationale herstelplannen, waarvoor Brussel aan leningen en subsidies honderden miljarden euro’s beschikbaar heeft. Tegelijkertijd blijven de risico’s hoog omdat niemand het verloop van de oorlog kan voorspellen. Verdere problemen met de gasvoorziening uit Rusland kunnen leiden tot nieuwe prijsstijgingen en groeivertragingen. Ook negatieve gevolgen van een nieuwe coronagolf in Europa zijn niet uit te sluiten. ,,Om onszelf door deze onstuimige wateren te loodsen moet Europa leiderschap tonen, met drie woorden die ons beleid definiëren: solidariteit, duurzaamheid en veiligheid”, aldus Eurocommissaris van Economische Zaken Paolo Gentiloni. Vice-Commissievoorzitter Valdis Dombrovskis: ,,Gelukkig starten we vanuit een positie van kracht.”

