Brussel verlaagt groeiverwachting Nederlandse economie dit jaar van 1,8 naar 0,5 procent

Onderzoek: Kopje koffie weer duurder, maar níét in de grote steden

De prijs van een kop koffie is dit jaar met 3 procent gestegen ten opzichte van 2022. Opvallend is wel dat de prijs in de grote steden juist gedaald is. Dat blijkt uit het jaarlijkse koffieonderzoek in de horeca, uitgevoerd door horecavakblad Misset Horeca.