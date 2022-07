Brussel haalde vanmiddag de absolute top van stal, inclusief Commissievoorzitter Von der Leyen en vicevoorzitter Timmermans – om zijn langverwachte plan ‘Save gas for a safe winter’ te presenteren. Veel van de uitvoering is voor de lidstaten, niks is in dit stadium dwingend, maar dat kan veranderen als de situatie verslechtert. De Commissie vraagt de lidstaten nu al een mandaat voor bindende maatregelen in een absolute crisissituatie, ook al gaat ze er voorlopig van uit dat energiebesparing, een snellere overgang op schone energie en zon/wind, kernenergie en als het moet tijdelijk zelfs steenkool in plaats van gas voor stroomopwekking genoeg zijn om de 15 procent (ten opzichte van het gemiddelde gebruik per lidstaat over de afgelopen vijf jaar) te halen. De Commissie neemt daarvoor de komende acht maanden (van 1 augustus tot 31 maart) en hamert erop dat elke kuub die nog in de zomermaanden wordt bespaard geen koude voeten kost in de winter.

Nederland is voor 15 procent afhankelijk van Russisch gas. Er ligt in ons land een plan klaar voor als de nood echt aan de man komt. Het kabinet heeft dit voorjaar de campagne Zet ook de knop om gelanceerd om iedereen ertoe te zetten zuiniger met energie om te gaan. Of het door de overheidsmaatregelen komt of vooral door de hoge energieprijzen: in de eerste vijf maanden van dit jaar is in Nederland een derde minder gas verbruikt dan in dezelfde periode in voorgaande jaren.

Goede voorbeeld

,,Europa moet haar voorbereidingen opvoeren om de directe gevolgen van verdere verstoringen, inclusief volledig afsluiten van Russische gastoevoer te kunnen opvangen”, maant de commissie. Overal moeten campagnes komen of worden opgevoerd om huishoudens en bedrijven aan te zetten de thermostaat en watertemperatuur thuis, op kantoor en in de fabriek lager te zetten. De overheid moet daarin het goede voorbeeld geven en maatregelen in openbare ruimtes treffen.



In het voorstel somt het dagelijks bestuur van de EU een reeks suggesties voor energiebesparing in de industrie op, waarbij het overschakelen op andere energiebronnen dan gas prioriteit heeft en in bepaalde gevallen ook gesubsidieerd kan worden. Het moedigt bedrijven aan samen te werken en bijvoorbeeld bij gastekorten in een bepaalde regio tijdelijk productie over te nemen.



Een echte gascrisis raakt elke afzonderlijke lidstaat, aldus Von der Leyen bij de presentatie van haar voorstellen. ,,Van corona hebben we geleerd dat onze ergste vijand fragmentatie is. Maar ook dat we samen elke crisis aan kunnen.” Vandaar dat Europa voor het eerst zijn energieveiligheid Europees organiseert, eventueel inclusief dwingende maatregelen. Timmermans: ,,Poetin zet gas in als wapen tegen Europa, dat vereist een Europees antwoord. We weten niet wat Poetin gaat doen, maar wel dat hij alles gaat doen om ons uiteen te spelen. Dat cadeau gaan we hem niet geven.”