Brussel wil vijf miljoen euro uittrekken voor ontslagen KLM-personeel

Ziekenhui­zen: ‘Zorg op afstand op lager pitje door corona’

9:06 EINDHOVEN - Steeds meer doen we op afstand in coronatijd. Ook praten met de arts, via een webcam. Maar omdat Covid-19 ziekenhuizen voorlopig nog in een houdgreep heeft, krijgt digitale zorg de komende jaren juist minder prioriteit. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat Philips heeft laten uitvoeren. Nederland steekt daarmee schril af tegen het buitenland.