Buitenlandse studenten goed voor economie van Eindhoven

EINDHOVEN - In een rapport schat The Class of 2020 de potentie van buitenlandse studenten voor Eindhoven op ruim 900 extra banen en 3700 extra studentenkamers.

De internationalisering van het hoger onderwijs ligt inmiddels steeds vaker en heviger onder vuur. De politiek is gevoelig voor de kritiek dat opleidingen steeds meer 'verengelsen', maar ziet weinig in een studentenstop voor buitenlanders. Want niet alleen opleidingen hebben financieel baat bij het aantrekken van buitenlandse studenten, ook de steden waarin die opleidingen zijn gevestigd varen er wel bij.

Meer studenten betekent immers meer werkgelegenheid in de stad, stelt The Class of 2020 in het rapport dat ze afgelopen week publiceerde. The Class of 2020, in 2011 in Amsterdam opgericht om verbetering te brengen in de studentenhuisvesting, bestaat uit vastgoedontwikkelaars, onderwijsinstellingen en gemeentepromotors. De organisatie spoort studentensteden aan om meer buitenlandse studenten naar Nederland te halen.

Ons land telt nu zo'n tachtigduizend internationale studenten, maar met een landelijk internationaliseringsbeleid, een actieplan studentenhuisvesting en slimme samenwerking tussen universiteiten en steden kan Nederland dat aantal in 2030 verdrievoudigen.

Zo'n sterke groei verhoogt volgens de organisatie de kwaliteit van het hoger onderwijs en levert de schatkist geld op door de tienduizenden extra banen. Als ze na hun studie hier blijven wonen, is de economische impact nog veel groter. Volgens het rapport kan die oplopen tot anderhalf miljard euro per jaar.

87 miljoen

Het rapport vergelijkt diverse Nederlandse studentensteden en berekent wat de komst van extra buitenlandse studenten zou opleveren. Uitschieter is Maastricht. Die stad zou jaarlijks 473 miljoen euro winst kunnen boeken. Voor Eindhoven is de economische impact met 87 miljoen euro per jaar een stuk kleiner. Volgens de onderzoekers omdat de meeste opleidingen in het hoger beroepsonderwijs nog niet Engelstalig zijn, waardoor het aantal internationale studenten lager blijft. In het gunstigste geval stijgt dat aantal naar 9.510 in 2030.